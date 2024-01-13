Пикулев (Пикулева) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикулев (Пикулева) Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

22.02.1836

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пикулев Прокопий Сергеевич

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Пикулев Исаак Сергеевич

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Пикули
Рождение ребёнка
22.07.1802

Сын: Пикулев Сила Сергеевич

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Рождение ребёнка
22.07.1802

Сын: Пикулев Евдоким Сергеевич

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ефимов Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Нестеров поч.
Рождение ребёнка
01.12.1803

Сын: Пикулев Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Рождение ребёнка
26.03.1805

Сын: Пикулев Стефан Сергеевич

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Пикули
Рождение ребёнка
01.02.1807

Сын: Пикулев Сидор Сергеевич

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Пикули Мало-Сосновская вол.
Рождение ребёнка
1816

Сын: Пикулев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Пикули
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пермякова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Пикули
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Сергеевна

Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович

Пикули
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикулев Сергей Антонович

Смерть
22.02.1836
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