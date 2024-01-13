Пикулев (Пикулева) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти22.02.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пикулев Прокопий Сергеевич
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Пикули
Рождение ребёнка
22.07.1802
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Рождение ребёнка
22.07.1802
Сын: Пикулев Евдоким Сергеевич
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ефимов Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Нестеров поч.
Рождение ребёнка
01.12.1803
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Рождение ребёнка
26.03.1805
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Пикули
Рождение ребёнка
01.02.1807
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Пикули Мало-Сосновская вол.
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Пикули
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пермякова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Пикули
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия Сергеевна
Отец ребёнка: Пикулев Сергей Антонович
Пикули
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1836