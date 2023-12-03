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Макшамова Антонина Петровна
Макшамова Антонина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1962
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Жабина (Долгополова) Раиса Давыдовна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1962
Отец: не указан
Мать:
Жабина Раиса Давыдовна
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