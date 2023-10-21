Перевышина Анна Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Коновалова Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Перевышин Григорий
Рождение ребёнка
05.01.1929
Сын: Перевышин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Перевышин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перевышин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевышин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Перевышин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевышин Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Перевышин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перевышин Григорий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Атербаш