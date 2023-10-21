Перевышина Анна Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевышина Анна Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Коновалова Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Перевышин Григорий

Рождение ребёнка
05.01.1929

Сын: Перевышин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Перевышин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перевышин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевышин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Перевышин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевышин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Перевышин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевышин Григорий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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