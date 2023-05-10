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Мельник (Иванова) Любовь Павловна
Мельник (Иванова) Любовь Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иванов Павел Дмитриевич
1922 г.р.
Мать
Иванова (Богдашевская) Александра Артемовна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Иванов Павел Дмитриевич
Мать:
Иванова Александра Артемовна
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