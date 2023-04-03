Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1797 по 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Титов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Праскева Степанова
Отец ребёнка: Степан Титов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Степанова
Отец ребёнка: Степан Титов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Степан Титов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Павел Степанов
Отец ребёнка: Степан Титов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Федосья Степанова
Отец ребёнка: Степан Титов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Федосий Степанов
Отец ребёнка: Степан Титов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Титов
Смерть
Неизвестно