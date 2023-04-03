Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1797 по 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1797 по 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Титов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Праскева Степанова

Отец ребёнка: Степан Титов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Степанова

Отец ребёнка: Степан Титов

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Степан Титов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Павел Степанов

Отец ребёнка: Степан Титов

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Федосья Степанова

Отец ребёнка: Степан Титов

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Федосий Степанов

Отец ребёнка: Степан Титов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Титов

Смерть
Неизвестно
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