Буйницкая (Станюкович) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйницкая (Станюкович) Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1864 ст.

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1864 ст.

Отец: Станюкович Александр Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1895

Муж: Буйницкий Нестор Алоизиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.12.1895 ст.

Дочь: Буйницкая Анна Несторовна

Отец ребёнка: Буйницкий Нестор Алоизиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Буйницкая София Несторовна

Отец ребёнка: Буйницкий Нестор Алоизиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.11.1899 ст.

Дочь: Березовская Мария Несторовна

Отец ребёнка: Буйницкий Нестор Алоизиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1906
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