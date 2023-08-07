Буйницкая (Станюкович) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1864 ст.
Дата смерти1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1864 ст.
Отец: Станюкович Александр Михайлович
Бракосочетание
?.01.1895
Рождение ребёнка
11.12.1895 ст.
Дочь: Буйницкая Анна Несторовна
Отец ребёнка: Буйницкий Нестор Алоизиевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Буйницкая София Несторовна
Отец ребёнка: Буйницкий Нестор Алоизиевич
Рождение ребёнка
25.11.1899 ст.
Дочь: Березовская Мария Несторовна
Отец ребёнка: Буйницкий Нестор Алоизиевич
Смерть
1906