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Хомяков Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хомякова Мария Романовна

Рождение ребёнка
21.11.1902

Сын: Хомяков Михал Федорович

Мать ребёнка: Хомякова Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомякова Агния Федоровна

Мать ребёнка: Хомякова Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Хомякова Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомяков Николай Федорович

Мать ребёнка: Хомякова Мария Романовна

Смерть
1922
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