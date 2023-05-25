Хомяков Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.06.1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хомякова Мария Романовна
Рождение ребёнка
21.11.1902
Мать ребёнка: Хомякова Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомякова Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомякова Агния Федоровна
Мать ребёнка: Хомякова Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Хомякова Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомяков Николай Федорович
Мать ребёнка: Хомякова Мария Романовна
Смерть
1922