Сребнюк Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.08.1966
Дата смертиС ?.11.2008 по ?.11.2010
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1966
Отец: Сребнюк Михаил
Мать: Сребнюк Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
16.03.1987
Дочь: Галиаскарова Виктория Анатольевна
Мать ребёнка: Елена Владимировна
Место жительства
Около 1987
Развод
Неизвестно
Жена: Елена Владимировна
Развелись через год после прекращения совместного жительства
Работа или профессия
Неизвестно
Всю жизнь работал по специальности - газоэлектросварщик
Образование
Неизвестно
Донецкая область (предположительно Горловка)
По специальности - сварщик
Место жительства
Неизвестно
Переехал туда после развода
Смерть
С ?.11.2008 по ?.11.2010
Похороны
Неизвестно
Похоронен на кладбище в Заречном