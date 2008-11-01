Сребнюк Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСребнюк Анатолий Михайлович

Сребнюк Анатолий Михайлович

Место рождения

Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

31.08.1966

Дата смерти

С ?.11.2008 по ?.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1966

Отец: Сребнюк Михаил

Мать: Сребнюк Таисия Андреевна

Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.03.1987

Дочь: Галиаскарова Виктория Анатольевна

Мать ребёнка: Елена Владимировна

Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
Около 1987
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Развод
Неизвестно

Жена: Елена Владимировна

Развелись через год после прекращения совместного жительства
Работа или профессия
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Всю жизнь работал по специальности - газоэлектросварщик
Образование
Неизвестно
Донецкая область (предположительно Горловка)
По специальности - сварщик
Место жительства
Неизвестно
Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Переехал туда после развода
Смерть
С ?.11.2008 по ?.11.2010
Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Похоронен на кладбище в Заречном
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close