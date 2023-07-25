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Светличная Евфимия Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Светличный Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Наталья Спиридоновна

Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Оселедец Наталья Спиридоновна

Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Остафьева Ксения Спиридоновна

Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кочубей Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пелагея Спиридоновна

Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Светличный Степан Спиридонович

Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светличный Спиридон Федорович

Смерть
1896
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