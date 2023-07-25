Светличная Евфимия Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Светличный Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Наталья Спиридоновна
Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Оселедец Наталья Спиридоновна
Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Остафьева Ксения Спиридоновна
Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кочубей Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пелагея Спиридоновна
Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Светличный Степан Спиридонович
Отец ребёнка: Светличный Спиридон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1896