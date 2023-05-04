Санникова Матрена Николавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова Матрена Николавна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

03.07.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Санников Федор Иванович

Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Санников Антон Иванович

Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Овдотья Ивановна

Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Санников Трифон Иванович

Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Санников Никита Иванович

Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Санников Степан Иванович

Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Иван Васильевич

Смерть
03.07.1836
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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