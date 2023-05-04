Санникова Матрена Николавна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти03.07.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Овдотья Ивановна
Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич
Место жительства
После 1817
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Санников Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1836