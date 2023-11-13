(Мочечина) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти20.12.1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
14.05.1876
Отец ребёнка: Моченин Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.03.1879
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моченин Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.05.1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моченин Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Игнатьева
Отец ребёнка: Моченин Игнатий Дмитриевич
Смерть
20.12.1894