(Мочечина) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мочечина) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

20.12.1894

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1876 г.р.
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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1876

Сын: Моченин Федор Игнатович

Отец ребёнка: Моченин Игнатий Дмитриевич

Петрушино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моченин Игнатий Дмитриевич

Петрушино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моченин Игнатий Дмитриевич

Петрушино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Игнатьева

Отец ребёнка: Моченин Игнатий Дмитриевич

Смерть
20.12.1894
Петрушино, Ленинский муниципальный район, Московская область
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