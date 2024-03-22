Шикова Ксения Федоровна
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 30.01.1905 Апухлицы крестьянский сын Василий Михайлович Шиков деревня Калистово, Быковская волость, Тверской уезд крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно