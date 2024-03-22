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Шикова Ксения Федоровна

Место рождения

Калистово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калистово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Муж: Шиков Василий Михайлович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 30.01.1905 Апухлицы крестьянский сын Василий Михайлович Шиков деревня Калистово, Быковская волость, Тверской уезд крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно
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