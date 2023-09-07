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Груздев Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Груздев Леонид Александрович

Мать ребёнка: Груздева Анна Евдокимовна

Рождение ребёнка
04.08.1931

Дочь: Журавлёва Нина Александровна

Мать ребёнка: Груздева Анна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Груздев Николай Александрович

Мать ребёнка: Груздева Анна Евдокимовна

Смерть
1981
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