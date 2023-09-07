Груздев Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Груздев Леонид Александрович
Мать ребёнка: Груздева Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
04.08.1931
Дочь: Журавлёва Нина Александровна
Мать ребёнка: Груздева Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Груздев Николай Александрович
Мать ребёнка: Груздева Анна Евдокимовна
Смерть
1981