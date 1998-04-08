Гужева (Сарафанникова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГужева (Сарафанникова) Анастасия Павловна

Гужева (Сарафанникова) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1920

Дата смерти

08.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1920

Отец: не указан

Мать: Сарафанникова Надежда

Рождение ребёнка
18.03.1946

Сын: Гужев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Гужев Василий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девятьярова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Гужев Василий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гужев Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Гужев Василий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужев Василий Макарович

Смерть
08.04.1998
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Шахунское городское кладбище (на Кирпичном)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close