Гужева (Сарафанникова) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1920
Дата смерти08.04.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1920
Мать: Сарафанникова Надежда
Рождение ребёнка
18.03.1946
Отец ребёнка: Гужев Василий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девятьярова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Гужев Василий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гужев Василий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1998
Похороны
Неизвестно
Шахунское городское кладбище (на Кирпичном)