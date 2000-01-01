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Корол Арина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Король Кондрат Дорофеев

Отец ребёнка: Король Дорофей Семенов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Король Федор Дорофеев

Отец ребёнка: Король Дорофей Семенов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Меланья Дорофеева

Отец ребёнка: Король Дорофей Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Король Дорофей Семенов

Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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