Корол Арина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Король Дорофей Семенов
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Король Дорофей Семенов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Меланья Дорофеева
Отец ребёнка: Король Дорофей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно