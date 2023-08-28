- Агафья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1871 ст.
Сын: Крутиков Алексей Константинович
Отец ребёнка: - Константин Демидович
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Анна Константиновна
Отец ребёнка: - Константин Демидович
Смерть
Неизвестно