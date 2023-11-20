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Born Martha
Born Martha
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
2010
Пол
Женский
Отец
Born Johan
1889 г.р.
Мать
Lange Josephine
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Born Johan
Мать:
Lange Josephine
Смерть
2010
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