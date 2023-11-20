Born Martha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Born Martha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Born Johan

Мать: Lange Josephine

Смерть
2010
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