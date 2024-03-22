Мутыхляев Федот Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
07.08.1914 ст.
Дочь: Ульяна Федотовна
Мать ребёнка: Чайкина Епистимья Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.08.1915
Мать ребёнка: Чайкина Епистимья Тимофеевна
Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно