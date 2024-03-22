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Мутыхляев Федот Яковлевич

Место рождения

Покровская, Кияйская волость, Красноярский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Мутыхляев Яков Федотович

Мать: Феодосия Михайловна (Степановна)

Покровская, Кияйская волость, Красноярский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1914 ст.

Дочь: Ульяна Федотовна

Мать ребёнка: Чайкина Епистимья Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.08.1915

Сын: Мутыхляев Пётр Федотович

Мать ребёнка: Чайкина Епистимья Тимофеевна

Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Епистимья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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