Малышев Артём
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.2014
Дочь: Малышева (Малышева) Любовь Артёмовна
Мать ребёнка: Малышева (Жданович) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
08.02.2015
Мать ребёнка: Малышева (Жданович) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.07.2017
Дочь: Малышева Варвара Артёмовна
Мать ребёнка: Малышева (Жданович) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.11.2020
Мать ребёнка: Малышева (Жданович) Татьяна Михайловна