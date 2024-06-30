Малышев Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Артём

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Юрий Алексеевич

Мать: Малышева (Ковалёва) Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева (Жданович) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
10.03.2014

Дочь: Малышева (Малышева) Любовь Артёмовна

Мать ребёнка: Малышева (Жданович) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
08.02.2015

Сын: Малышев Иван Артёмович

Мать ребёнка: Малышева (Жданович) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
05.07.2017

Дочь: Малышева Варвара Артёмовна

Мать ребёнка: Малышева (Жданович) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
05.11.2020

Сын: Малышев Михаил Артёмович

Мать ребёнка: Малышева (Жданович) Татьяна Михайловна

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