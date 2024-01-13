Гржибовская Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
30.04.1872 ст.
4. 30 апреля 1872 г. поженились Невельский мещанин селения Глинчина Матфей Иванов Гржибовский, 27 лет, православного вероисповедания, первым браком, и Невельская мещанка селения Городища Наталия Григо... Показать все
Смерть
Неизвестно