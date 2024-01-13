Гржибовская Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гржибовская Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1872 ст.

Муж: Гржибовский Матфей Иванович

4. 30 апреля 1872 г. поженились Невельский мещанин селения Глинчина Матфей Иванов Гржибовский, 27 лет, православного вероисповедания, первым браком, и Невельская мещанка селения Городища Наталия Григо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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