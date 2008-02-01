Хуторянская Югина Танасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуторянская Югина Танасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1928

Дата смерти

01.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1928

Отец: Хуторянский Танас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1948

Дочь: Куликова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Бабенко Михаил Тодохович

Рождение ребёнка
25.05.1952

Сын: Бабенко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Бабенко Михаил Тодохович

Рождение ребёнка
26.04.1954

Сын: Бабенко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бабенко Михаил Тодохович

Смерть
01.02.2008
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