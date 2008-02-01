Хуторянская Югина Танасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1928
Дата смерти01.02.2008
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1928
Отец: Хуторянский Танас
Рождение ребёнка
04.11.1948
Дочь: Куликова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Бабенко Михаил Тодохович
Рождение ребёнка
25.05.1952
Сын: Бабенко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Бабенко Михаил Тодохович
Рождение ребёнка
26.04.1954
Сын: Бабенко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бабенко Михаил Тодохович
Смерть
01.02.2008