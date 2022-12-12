Бердникова (Воробьева) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Воробьева) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

С 1917 по 1922

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1903

Муж: Бердников Иван Николаевич

Место жительства
До 1903
Новоустиновка, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
С 1908 по 1909

Сын: Бердников Петр Иванович

Отец ребёнка: Бердников Иван Николаевич

Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1911

Сын: Кудрявцева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бердников Иван Николаевич

Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1915

Сын: Бердников Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бердников Иван Николаевич

Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1916

Сын: Бердников Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бердников Иван Николаевич

Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
С 1917 по 1922
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Убита белогвардейцами в годы Гражданской войны за отказ выдать месторасположение мужа, воевавшего за красных
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