Бердникова (Воробьева) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиС 1917 по 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Место жительства
До 1903
Новоустиновка, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
С 1908 по 1909
Отец ребёнка: Бердников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1911
Сын: Кудрявцева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бердников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1915
Сын: Бердников Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бердников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1916
Сын: Бердников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Бердников Иван Николаевич
Смерть
С 1917 по 1922
Убита белогвардейцами в годы Гражданской войны за отказ выдать месторасположение мужа, воевавшего за красных