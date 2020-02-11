Класс Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКласс Татьяна Александровна

Класс Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2020

Отец: Класс Александр Лаврентьевич

Мать: Класс Наталья Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close