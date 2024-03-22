Шелковникова (Ржевская) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелковникова (Ржевская) Елена Викторовна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

30.04.1990

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1990

Отец: Шелковников Виктор Алексеевич

Мать: Семёнова Ира Владимировна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ржевский Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
24.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ржевский Андрей Евгеньевич

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