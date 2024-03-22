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Калистратов Алексей Константинович

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Место рождения

Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

26.01.1955

Дата смерти

17.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1955

Отец: Калистратов Константин Алексеевич

Мать: Калистратова Нина Алексеевна

Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.05.1976

Сын: Калистратов Александр

Мать ребёнка: Людмила Александровна

Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.10.1978

Дочь: Кустова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Людмила Александровна

Россия
Смерть
17.08.1994
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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