Калистратов Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения26.01.1955
Дата смерти17.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1955
Рождение ребёнка
05.05.1976
Мать ребёнка: Людмила Александровна
Рождение ребёнка
13.10.1978
Дочь: Кустова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Людмила Александровна
Россия
Смерть
17.08.1994
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно