Бакуринская Параскева Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Мелания Иосифовна
Отец ребёнка: Бакуринский Иосиф
Рождение ребёнка
1753
Сын: Бакуринский Зиновий Иосифович
Отец ребёнка: Бакуринский Иосиф
Рождение ребёнка
1763
Сын: Бакуринский Иван Иосифович
Отец ребёнка: Бакуринский Иосиф
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Бакуринский Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Бакуринский Иосиф
Рождение ребёнка
1769
Сын: Бакуринский Василий Иосифовоч
Отец ребёнка: Бакуринский Иосиф
Смерть
Неизвестно