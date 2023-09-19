Бакуринская Параскева Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакуринская Параскева Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Мелания Иосифовна

Отец ребёнка: Бакуринский Иосиф

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Бакуринский Зиновий Иосифович

Отец ребёнка: Бакуринский Иосиф

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Бакуринский Иван Иосифович

Отец ребёнка: Бакуринский Иосиф

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Бакуринский Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Бакуринский Иосиф

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Бакуринский Василий Иосифовоч

Отец ребёнка: Бакуринский Иосиф

Дроздовица, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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