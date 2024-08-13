Татаринова Татьяна Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринова Татьяна Порфирьевна

Татаринова Татьяна Порфирьевна

Место рождения

Большие Хомяки

Дата рождения

10.05.1904

Дата смерти

08.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1904

Отец: Порфирий Арсентьевич Татаринов

Мать: Татаринова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Максимович Татаринов

Рождение ребёнка
15.02.1923

Сын: Татаринов Семен Георгиевич

Отец ребёнка: Егор Максимович Татаринов

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.11.1926

Дочь: Сунина (Татаринова) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Максимович Татаринов

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.12.1931

Дочь: Татаринова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Егор Максимович Татаринов

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.07.1938

Дочь: Ходакова (Татаринова) Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Максимович Татаринов

Смерть
08.10.1985
Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.