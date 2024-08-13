Татаринова Татьяна Порфирьевна
Место рожденияБольшие Хомяки
Дата рождения10.05.1904
Дата смерти08.10.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1904
Отец: Порфирий Арсентьевич Татаринов
Мать: Татаринова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1923
Сын: Татаринов Семен Георгиевич
Отец ребёнка: Егор Максимович Татаринов
Рождение ребёнка
26.11.1926
Дочь: Сунина (Татаринова) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Максимович Татаринов
Рождение ребёнка
26.12.1931
Дочь: Татаринова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Егор Максимович Татаринов
Рождение ребёнка
24.07.1938
Дочь: Ходакова (Татаринова) Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Максимович Татаринов
Смерть
08.10.1985