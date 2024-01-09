Тимофеева ксенья тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева ксенья тимофеевна

Тимофеева ксенья тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Петров тимофей петрович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close