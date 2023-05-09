Курьянов Андрей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянов Андрей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Курьянов Ефим Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Курьянов Антон Андреевич

Мать ребёнка: Курьянова Анна Петровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Курьянова Вера Андреевна

Мать ребёнка: Курьянова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Курьянова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Курьянова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курьянова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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