Курьянов Андрей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Курьянов Ефим Абрамович
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Курьянова Анна Петровна
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Курьянова Вера Андреевна
Мать ребёнка: Курьянова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Курьянова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Курьянова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курьянова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно