Якшибаев Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшибаев Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.2013

Отец: Якшибаев Марсель Ранисович

Мать: Долгаршина Диана

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