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Моргун Григорий Кузьмич

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Место рождения

Приазовское

Дата рождения

20.11.1926

Дата смерти

06.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926

Отец: Моргун Кузьма Федосеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1959

Дочь: Калугина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Моргун Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моргун Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Моргун Надежда Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргун Надежда Стефановна

Смерть
06.12.2007
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