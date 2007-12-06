Моргун Григорий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения20.11.1926
Дата смерти06.12.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926
Отец: Моргун Кузьма Федосеевич
Рождение ребёнка
16.02.1959
Дочь: Калугина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Моргун Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моргун Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Моргун Надежда Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2007