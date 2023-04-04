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Шляхов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Казахская ССР г. Джамбул

Дата рождения

24.09.1909

Дата смерти

05.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1909

Отец: Шляхов Дмитрий Ефимович

Мать: Шляхова Матрена Ивановна

Казахская ССР г. Джамбул
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Шляхова Просковья Ивановна

Бракосочетание
01.07.1949

Жена: Турченко, Шляхова Евдокия Ивановна

Талаский район, бюро ЗАГС, Кирг ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляхова Просковья Ивановна

Смерть
05.09.1977
Киргизская ССР, село Ивано-Алексеевка
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