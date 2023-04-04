Шляхов Иван Дмитриевич
Место рожденияКазахская ССР г. Джамбул
Дата рождения24.09.1909
Дата смерти05.09.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1909
Отец: Шляхов Дмитрий Ефимович
Мать: Шляхова Матрена Ивановна
Казахская ССР г. Джамбул
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Шляхова Просковья Ивановна
Бракосочетание
01.07.1949
Талаский район, бюро ЗАГС, Кирг ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1977
Киргизская ССР, село Ивано-Алексеевка