Садылханова Байанат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садылханова Руман Изерхановна
Отец ребёнка: Садылханов Изерхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садылханова Нурсет Изерхановна
Отец ребёнка: Садылханов Изерхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садылханова Сейжан Изерхановна
Отец ребёнка: Садылханов Изерхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садылханова Матуса Изерхановна
Отец ребёнка: Садылханов Изерхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садылханов Ваха Изерханович
Отец ребёнка: Садылханов Изерхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садылханов Вахирсолт Изерханович
Отец ребёнка: Садылханов Изерхан
Смерть
Неизвестно