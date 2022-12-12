Касьянова Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Агафья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Касьянов Тимофей Степанович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Касьянов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Касьянов Тимофей Степанович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Касьянов Тимофей Степанович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евфимия Тимофеевна

Отец ребёнка: Касьянов Тимофей Степанович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Тимофей Степанович

Смерть
Неизвестно
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