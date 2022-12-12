Касьянова Агафья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Касьянов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Касьянов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Касьянов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евфимия Тимофеевна
Отец ребёнка: Касьянов Тимофей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно