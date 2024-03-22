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Тренин Олег Валерьевич

Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

24.03.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1966

Отец: Тренин Валерий

Мать: скрыто настройками приватности

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
10.10.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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