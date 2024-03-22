Тренин Олег Валерьевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1966
Отец: Тренин Валерий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.10.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно