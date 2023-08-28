Павленко Анатолий Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.?
Дата смерти2014
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.?
Отец: Павленко Лука Александрович
Мать: Павленко Татьяна
Рождение ребёнка
16.07.1972
Дочь: Зарипова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Павленко Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1984
Сын: Павленко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Павленко Любовь Ивановна
Смерть
2014