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Павленко Анатолий Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.?

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.?

Отец: Павленко Лука Александрович

Мать: Павленко Татьяна

Рождение ребёнка
16.07.1972

Дочь: Зарипова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Павленко Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1984

Сын: Павленко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Павленко Любовь Ивановна

Смерть
2014
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