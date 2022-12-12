Маковкин Василий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковкин Василий Герасимович

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Место рождения

Бухарино, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухарино, Завражная волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно
Ищу сведения о предках и потомках Маковкина Василия Герасимовича (приблизительно 1875 г.р.), проживавшего в деревне Бухарино Завражной волости Макарьевского уезда Костромской губернии. Его первая жена... Показать все
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