Маковкин Василий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Ищу сведения о предках и потомках Маковкина Василия Герасимовича (приблизительно 1875 г.р.), проживавшего в деревне Бухарино Завражной волости Макарьевского уезда Костромской губернии. Его первая жена... Показать все