Трегубов Алексей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Трегубов Яков Иванов
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Чуркиных Соломонида Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Окунева Параскева Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Алалина (?) Агафия Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759