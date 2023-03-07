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Трегубов Алексей Яковлев

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Место рождения

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Трегубов Яков Иванов

Мать: Трегубова Марина Кондратьева

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Чуркиных Соломонида Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Окунева Параскева Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Алалина (?) Агафия Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Трегубов Роман Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Трегубов Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1759
Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
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