Борисова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Борисова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.01.1946

Дочь: Корчагина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Борисов Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Борисов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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