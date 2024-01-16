Борисова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Борисова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.01.1946
Дочь: Корчагина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Борисов Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Борисов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно