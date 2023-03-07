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Ермаков Семен Михайлович

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Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.02.1902

Дата смерти

18.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1902

Отец: Ермаков Михаил Матвеев

Мать: Пуляева Александра Васильева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2439 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Александрова Память, Верхняя Вытемка тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Долматово-Казинка, Казанск... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1922

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Ермакова Любовь Ивановна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Голева Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Ермакова Любовь Ивановна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1926

Дочь: Серафима Семеновна

Мать ребёнка: Ермакова Любовь Ивановна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Любовь Ивановна

Смерть
18.12.1942
Причина смерти: погиб на фронте (Сталинградская битва) | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52927362 | Центральный архив Министерства обороны | ЦАМО 58/18001/39 - Донесение о б... Показать все
Похороны
Неизвестно
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
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