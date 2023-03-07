Ермаков Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.02.1902
Дата смерти18.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1902
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2439 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Александрова Память, Верхняя Вытемка тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Долматово-Казинка, Казанск... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1922
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Ермакова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1924
Дочь: Голева Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Ермакова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1926
Дочь: Серафима Семеновна
Мать ребёнка: Ермакова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Любовь Ивановна
Смерть
18.12.1942
Причина смерти: погиб на фронте (Сталинградская битва) | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52927362 | Центральный архив Министерства обороны | ЦАМО 58/18001/39 - Донесение о б... Показать все
Похороны
Неизвестно
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область