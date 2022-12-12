Тратканов Мирон Иванович
Место рождения
Дата рождения07.08.1895 ст.
Дата смерти02.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1895 ст.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тратканов Генрих Миронович
Мать ребёнка: Тратканова Серафима Ефимовна
Рождение ребёнка
24.11.1929
Сын: Тратканов Геннадий Миронович
Мать ребёнка: Тратканова Серафима Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1970
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика