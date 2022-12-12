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Тратканов Мирон Иванович

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Место рождения

Пекшур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.08.1895 ст.

Дата смерти

02.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1895 ст.

Отец: Тратканов Иван Фёдорович

Мать: Тратканова Агриппина Ивановна

Пекшур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1928

Сын: Тратканов Генрих Миронович

Мать ребёнка: Тратканова Серафима Ефимовна

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.11.1929

Сын: Тратканов Геннадий Миронович

Мать ребёнка: Тратканова Серафима Ефимовна

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тратканова Серафима Ефимовна

Смерть
02.01.1970
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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