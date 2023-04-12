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Васильев Иван Федорович
Васильев Иван Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
1967
Пол
Мужской
Отец
Васильев Федор Федотович
1900 г.р.
Мать
Новоторженцева (Васильева /Тимофеева) Федора Павловна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Васильев Федор Федотович
Мать:
Новоторженцева Федора Павловна
Смерть
1967
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