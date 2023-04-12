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Васильев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Васильев Федор Федотович

Мать: Новоторженцева Федора Павловна

Смерть
1967
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