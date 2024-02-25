Пегова Надежда Ульяновна
Место рожденияд. Пятиловка, Коломенской волости, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: Пегов Ульян Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1892 ст.
Сын: Пегов Петр
Отец ребёнка: не указан
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1893 ст.
Дочь: Пегова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
03.07.1894 ст.
Коледино, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно