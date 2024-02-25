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Пегова Надежда Ульяновна

Место рождения

д. Пятиловка, Коломенской волости, Богородицкого уезда, Тульской губернии

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1846 по 1847 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: Пегов Ульян Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1892 ст.

Сын: Пегов Петр

Отец ребёнка: не указан

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1893 ст.

Дочь: Пегова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
03.07.1894 ст.

Муж: Борзенков Понкрат Аникеевич

Коледино, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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