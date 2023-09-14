Салова Ксения Петрова
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Салов Иван Данилов
Отец ребёнка: Салнов Данила Андреев
г. Белорецк
МК БК 1796 17 лет жениху РС5 18 лет и 5 лет в РС4 РС БЗ 1811 №82 34 г
Рождение ребёнка
15.03.1780
Дочь: Сулимова Матрёна Данилова
Отец ребёнка: Салнов Данила Андреев
г. Белорецк
РС5 15 лет, РС4 2 года МК БЗ 1796 № 95 17 лет на момент брака РС БЗ 1816 №121 35 лет
Смерть
Неизвестно