Салова Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салова Ксения Петрова

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Белорецк
РС5 40 лет и 27 лет
Рождение ребёнка
1778

Сын: Салов Иван Данилов

Отец ребёнка: Салнов Данила Андреев

г. Белорецк
МК БК 1796 17 лет жениху РС5 18 лет и 5 лет в РС4 РС БЗ 1811 №82 34 г
Рождение ребёнка
15.03.1780

Дочь: Сулимова Матрёна Данилова

Отец ребёнка: Салнов Данила Андреев

г. Белорецк
РС5 15 лет, РС4 2 года МК БЗ 1796 № 95 17 лет на момент брака РС БЗ 1816 №121 35 лет
Смерть
Неизвестно
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