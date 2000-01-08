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Субханов Ильнар Рустамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2000

Отец: Субханов Рустам Сафуатович

Мать: Субханова Раниля Назрулловна

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