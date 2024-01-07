Беленький Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленький Исаак

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Место рождения

Россия

Дата рождения

19.03.1920

Дата смерти

07.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1920

Отец: Беленький Самуил

Мать: Беленький Лия

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беленькая Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беленькая Наталья

Образование
Неизвестно
ЛГУ
высшее | канд. пед. наук
Смерть
07.07.1981
Причина смерти: Сердечный приступ
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