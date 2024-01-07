Беленький Исаак
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.03.1920
Дата смерти07.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1920
Отец: Беленький Самуил
Мать: Беленький Лия
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беленькая Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беленькая Наталья
Образование
Неизвестно
ЛГУ
высшее | канд. пед. наук
Смерть
07.07.1981
Причина смерти: Сердечный приступ