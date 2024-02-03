Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

возможно с.Погожево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Дмитрий

Мать: не указана

возможно с.Погожево
Рождение ребёнка
1926

Сын: Пилюгин Михаил

Отец ребёнка: Пилюгин Алексей Федорович

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Александрова Валентина

Отец ребёнка: Пилюгин Алексей Федорович

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пилюгин Владимир

Отец ребёнка: Пилюгин Алексей Федорович

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилюгин Иван-1Алексеевич

Отец ребёнка: Пилюгин Алексей Федорович

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилюгин Алексей Федорович

не изв.
Смерть
Неизвестно
не изв.
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