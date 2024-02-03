Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна
Место рождениявозможно с.Погожево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головин Дмитрий
возможно с.Погожево
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пилюгин Михаил
Отец ребёнка: Пилюгин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Александрова Валентина
Отец ребёнка: Пилюгин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Пилюгин Владимир
Отец ребёнка: Пилюгин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пилюгин Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
не изв.
Смерть
Неизвестно
не изв.