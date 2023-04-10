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Трубицын Федор Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Трубицын Федор Игнатов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Трубицын Никита Федоров

Мать ребёнка: Трубицына Хрестинея

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: Трубицына Хрестинея

Рождение ребёнка
1814

Сын: Трубицын Трафим Федоров

Мать ребёнка: Трубицына Хрестинея

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Трубицына Хрестинея

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталья Федорова

Мать ребёнка: Трубицына Хрестинея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Хрестинея

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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