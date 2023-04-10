Трубицын Федор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Трубицын Федор Игнатов
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Трубицына Хрестинея
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Трубицына Хрестинея
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Трубицына Хрестинея
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Трубицына Хрестинея
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Наталья Федорова
Мать ребёнка: Трубицына Хрестинея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Хрестинея
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно