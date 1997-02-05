Некрасова (Лемке) Варвара Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Лемке) Варвара Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

05.02.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.
1910 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1930

Муж: Некрасов Всеволод Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Некрасов Алексей Всеволодович

Отец ребёнка: Некрасов Всеволод Владимирович

Развод
После 1937

Муж: Некрасов Всеволод Владимирович

Бракосочетание
1940

Муж: Синани Игорь Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.02.1997
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