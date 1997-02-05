Некрасова (Лемке) Варвара Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти05.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Некрасов Алексей Всеволодович
Отец ребёнка: Некрасов Всеволод Владимирович
Развод
После 1937
Бракосочетание
1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.02.1997