Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Яковлевич

Место рождения

Вельяк, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вельяк, Порховский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
06.07.1883
Тишинка, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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